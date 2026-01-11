ブンデスリーガ第16節が10日に行われ、ウニオン・ベルリンとマインツが対戦した。

ここまで15試合を消化したリーグ戦で1勝5分9敗を記録し、勝ち点「8」の最下位に沈むマインツ。先月3日にボー・ヘンリクセン前監督の解任を決断した同クラブだが、以降のブンデスリーガでは未勝利が続いている。第4節以来の白星獲得に向け、今節は敵地でウニオン・ベルリンと激突。佐野海舟は先発出場を飾り、川﨑颯太はサブからのスタートとなった。

試合は30分にマインツがスコアを動かす。GKからのビルドアップで前進し、中盤左サイドでボールを受けたドミニク・コールがイ・ジェソンに横パス。相手のプレスが遅れると、左足で前線にスルーパスを送る。2列目からナディーム・アミリがボックス内に抜け出すと、トラップで浮いたボールをボレーシュート。アウェイチームが幸先よく先制した。

そんななか、69分にマインツがウニオン・ベルリンを突き放す。ポゼッションで相手を押し込みつつ、佐野などを経由して左サイドに展開。イ・ジェソンが細かいタッチでマーカーを突破し、ライン際から斜めに走るニコラス・ヴェラチュニグへとスルーパスを出す。ポケットからグラウンダーで折り返すと、ファーで待つベネディクト・ホラーバッハがダイレクトで反応。マインツが貴重な追加点を挙げた。

対するウニオン・ベルリンも77分、デリック・ケーンのクロスからチョン・ウヨンが反撃の1点をゲット。さらに86分、ホームチームが左サイドでフリーキックを獲得し、ケーンのクロスをダニーリョ・ドゥーヒがヘディング。クロスバーに当たった跳ね返りがゴールラインを割り、ウニオン・ベルリンがゲームを振り出しに戻した。

結局、そのまま試合は2－2で終了。佐野はフル出場し、川﨑に出番は訪れなかった。次節、ウニオン・ベルリンは15日にアウェイでアウグスブルグと対戦。マインツは13日ホームでハイデンハイムと対戦する。

【スコア】

ウニオン・ベルリン 2－2 マインツ

【得点者】

0－1 30分 ナディーム・アミリ（マインツ）

0－2 69分 ベネディクト・ホラーバッハ（マインツ）

1－2 77分 チョン・ウヨン（ウニオン・ベルリン）

2－2 86分 ダニーリョ・ドゥーヒ（ウニオン・ベルリン）