FAカップ3回戦が10日に行われ、ストークとコヴェントリーが対戦した。

3回戦からはチャンピオンシップ（2部）以上のクラブが登場するFAカップ。リーグ戦で首位を走るコヴェントリーは、敵地でストークと激突することになった。ともに日本人選手が在籍する両クラブだが、コヴェントリーに所属する坂元達裕はベンチスタート。対して、ストークに所属する瀬古樹は中盤の一角で先発出場を飾っている。

試合は19分にストークがチャンスを作り出す。敵陣内でのフリーキックからショートパスでリスタートし、ミリオン・マンフーフが右サイドからクロスを供給。GKの手前に鋭いボールが落ちると、ラミーヌ・シセが飛び込んでいく。若干トラップは乱れたが、こぼれ球をディビン・ムバマがシュート。だが、ブロックに入ったルーク・ウールフェンデンに防がれた。

以降はストークが主導権を握り、45＋2分に決定機を創出する。一度はコーナーキックをクリアされたものの、瀬古の回収から二次攻撃に移行。トマーシュ・リゴが右サイドからクロスを入れると、ファーに向かったボールが混戦を生み出す。シュートとブロックが連続し、最後はムバマがフィニッシュ。ゴール至近距離からワンタッチで合わせたが、惜しくも枠の上に外れてしまった。

64分にはコヴェントリーがストークを脅かす。ボックス内左でロマン・エッセがパスを受けると、巧みなドリブルでマーカーを突破。2枚目の相手選手と対峙しながらクロスを入れるが、ハジ・ライトのヘディングはポストに嫌われる。その7分後にも、ジャック・ルドニのシュートがポストに直撃。コヴェントリーは72分に3枚替えを敢行し、坂元がピッチに投入された。

そんななか、88分にストークがスコアを動かす。GKから2本の連続した縦パスで相手の守備網を破り、ペ・ジュンホがボックス左のソルバ・トーマスに配球。右足で送ったクロスはクリアされるが、ラミーヌ・シセがペナルティエリア正面でセカンドボールを拾う。ワントラップから右足をコンパクトに振り向くと、シュートはドライブしながらゴールイン。鮮やかな一撃でストークが先制した。

結局、そのまま試合は1－0で終了し、勝利したストークが3回戦突破を決めた。なお、瀬古はフル出場を果たしている。4回戦は来月14日の週に開催される。

【スコア】

ストーク 1－0 コヴェントリー

【得点者】

1－0 88分 ラミーヌ・シセ（ストーク）



【動画】均衡を破るL・シセのスーパーゴール！



