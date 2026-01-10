大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手をトレードで獲得する噂が浮上している。先発投手市場が完全な膠着状態に陥る中、ドジャースがスクバルの最も可能性の高い移籍先だと見られている。米メディア『ファンサイデッド』のマーク・パウエル記者が言及した。

フリーエージェント（FA）市場が動かない影響で、先発投手の要求額は高騰。シカゴ・カブスがエドワード・カブレラ投手獲得のために有望株を大量放出した例を見れば、その厳しさは明らかだ。

スクバルの対価は法外とされているが、スプリングトレーニングが近づくにつれ、タイガースが延長契約の難しさを痛感すれば態度を軟化させる可能性がある。

そこで、ドジャースはすでに大谷翔平選手や山本由伸投手など豪華な投手陣を揃えているため、エメ・シーハン投手やジャスティン・ロブレスキー投手といった若手の投手を放出することでスクバルを獲得できるだろう。

注目の集まるタイガースの動きについてパウエル氏は「タイガースがトレード期限までにスクバルを放出する場合、要求価格を引き下げる必要がある。しかし、球界最高の投手を獲得できることは、すでにタイガースが提示している条件に見合うだろう」と言及した。

