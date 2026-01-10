フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が10日、自身の公式Instagram（＠bee18_official）を通して、妻でモデルの由布菜月さんとの間に第一子を授かったことを発表した。

上田は自身の公式Instagramを更新し、2人で映った写真とともに、「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます。しばらく離れての生活になりますが、お互い支え合って頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします」と投稿した。

妻の由布さんも自身の公式Instagram（＠yufudayo）にて、「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます。今は体調も落ち着き安定期に入っている状態で、日々元気な胎動を感じることもでき、母子共に健康に過ごしています」と綴り、上田とのツーショット写真を掲載。「春頃日本で出産を予定しており、出産して生活が安定したころまたヨーロッパに戻る予定です」と明かすと、「忙しい中、私の選択を尊重してくれた夫に感謝の気持ちでいっぱいです、ありがとう！また三人（と二匹）で会える日を楽しみに出産にむけて残りの時間ゆっくり日本で過ごしたいと思います」と感謝の言葉を残し、「これからも家族共々あたたかく見守っていただけると幸いです、よろしくお願いいたします」と締め括った。

現在27歳の上田は鹿島アントラーズ、サークル・ブルッヘを経て、2023年8月よりフェイエノールトに所属している。日本代表としても、国際Aマッチ通算36試合出場16得点を記録。今夏に北中米3カ国での共催を控えたFIFAワールドカップ26での活躍も期待されている。

【画像】上田綺世＆由布菜月さんがツーショットで報告