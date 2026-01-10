琉球風水志・シウマ「自力よりも他力のほうが相当成長しますよ」ハマ･オカモトの"2026年の運勢"を鑑定

「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組『THE TRAD』（毎週月曜～木曜15:00～16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、中川絵美里）。各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。

1月1日（木・祝）の放送では、店長・副店長・専属店員の4人でお届け！ さらに、ゲストには琉球風水志のシウマさんが登場！ここでは、ハマ･オカモトの2026年の運勢をシウマさんに占っていただきました。

シウマさんは、琉球風水志の母の影響で、大学時代から姓名判断や九星気学を研究し始め、琉球風水や姓名判断、九星気学、そして、独自に考案した数意学などを組み合わせた鑑定が驚異的な的中率を誇り、これまでに5万人以上を鑑定。「携帯電話・下4桁合計数字占い」が好評で、テレビ番組「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系）などにも出演しています。

シウマ：ハマさんの2026年の運勢は……相当良いんですよ。

ハマ：良かった～！ ありがとうございます!!

シウマ：自分で主張するとかではなくて、周りの人から才能を見つけてもらってどんどん発展していきますよ、自力よりも他力のほうが相当成長しますよっていう特性があります。

ハマ：へぇ～。

稲垣：甘えん坊だなぁ！

全員：ハハハ（笑）。

ハマ：ごめんなさい、店長。確かに甘えん坊ですね（笑）。

シウマ：で、その甘え方が上手なほど開運につながるので、あまり自己主張が強いとか、こだわりが強すぎるとアウトな運気なんですよ。

稲垣：ちょっと（周りの人を）頼ったほうがいいと。どうですか？ ご自身の傾向だと。

ハマ：かなりそちらではない、自分を出す方向で動くので……改めます。

全員：ハハハ（笑）。

稲垣：まあ、そういう自分をしっかりもっていて流されないのも、ハマくんの素晴らしいところというか。

ハマ：でも、前までは意見を聞くことが出来なかったんですけど、今言われたからじゃないけど“周りがどう思うか”というのは年々気にするようにしているんですよ。そこを大事にしたほうがいいってことですね？

シウマ：そうですね、意外と意見を聞くことが苦手なので。

ハマ：苦手なんです。

シウマ：真っすぐで自分のスタイルを貫く気質を持っているので、その自分ルールを1つ崩せるかどうか、というのも開運のポイントです。

稲垣：崩していこう！

ハマ：完全に崩します。

稲垣：洋服を買いに行ったとき、店員さんに「何が似合いますか？」って（聞きにいく）。

ハマ：「じゃあこれにしようかな？」っていう（笑）。

山本：そこからですね（笑）。

シウマ：稲垣さん凄いです！ まさしく2026年は、それをやったほうがいいです。

稲垣：やってみよう！

ハマ：だから、ちょっと格好がチグハグだったとしても何も言わないでね（笑）。

中川：「いつものハマさんと違う……？」と思っても言いません（笑）。

