お金持ちやセレブと言われている人が、忙しくても必ずやっていることとはどのようなことなのでしょうか。また、それを行うことで、どのような効果が期待できるのかを考えてみます。

◆笑顔であいさつは欠かさない

セレブやお金持ちの人が必ずやっていることの1つが、「笑顔であいさつする」ということです。

とても当たり前のことのように思えるかもしれませんが、私たちには感情がありますので、常に笑顔であいさつをすることは、難しいのです。

あいさつは、コミュニケーションの手段であるだけでなく、気持ちを切り替えるのにも役立ちます。良い人間関係を築いている人のもとに、運は寄ってきます。そこに、笑顔が加わったら、最強だと思いませんか？

◆ポジティブワードが多い

こちら側はやって当たり前ということであっても、セレブやお金持ちの人は「ありがとう」という言葉にプラスして、ポジティブな言葉を投げかけてくれることが多いのです。

具体的には、「ありがとう」＋「助かったよ」、「ありがとう」＋「○○さんのおかげです」等の言葉を使っています。

これは、当たり前のことをやることは難しいと分かっているからなのです。

◆人間関係を継続させる努力をしている

仕事やプライベートが忙しいと、なかなか人と会う時間を持てなくなってしまい、場合によっては、せっかく築いた縁であっても、疎遠になってしまうことがあります。

ただ、セレブやお金持ちの人たちは、縁をつなぎとめる努力を惜しみません。

会う時間がないときには、手紙やメールで近況報告をしながら相手を気遣う。なじみのお店には、長居はしなくてもあいさつを兼ねて、コーヒー1杯、お酒1杯を飲むために通います。

人間関係とお店は違うのでは？ と思うかもしれませんが、セレブやお金持ちの人にとっては、気兼ねなく過ごせるお店は大切な場所です。また、このようなお店は多くの人との縁も結んでくれる場所でもあるのです。ただ時間を過ごしているわけではないのです。

ここであげた3つは、誰でもすぐにできることばかりです。ぜひ実践してみてくださいね。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

