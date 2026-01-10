レアル・マドリードを率いるシャビ・アロンソ監督が、スーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝のバルセロナ戦に向けて意気込みを述べたほか、フランス代表FWキリアン・エンバペの出場についても語った。10日、スペイン紙『マルカ』が指揮官のコメントを伝えている。

レアル・マドリードは8日、スーペルコパ・デ・エスパーニャ準決勝でアトレティコ・マドリードに2－1で勝利。11日に行われる決勝では、前回王者であるバルセロナとの“エル・クラシコ”を戦う。

X・アロンソ監督は、レアル・マドリードの指揮官に就任して初のタイトルがかかる一戦に向け、「決勝を戦うチャンスを手にした。特別な試合だし、決勝までたどり着きたかった」とコメント。「これはサッカーの試合であり、決勝戦だ。何が起きてもおかしくない。我々は、自分たちのすべきこと、どう戦うかに集中している。あらゆる局面が訪れる試合になるだろうし、そのためにエネルギーを切らさないようにしなければならない」と、決勝戦に向けて意気込みを述べた。

また、左ヒザを負傷しつつ、チームに合流したエンバペについて「彼はかなり良くなっている。アトレティコ・マドリード戦は万全な状態ではなかったから、無理はさせなかった。ただ、決勝に間に合う可能性は考慮していた。昨日、飛行機で移動して、今日はチームとともにトレーニングする。その様子を見て、先発か途中出場かを決めるつもりだ。「選手本人、コーチ陣、メディカルスタッフと話し合って決める。リスクは見極める」とし、「無謀な判断はしない」と、エンバペを出場させるかどうかは慎重に判断すると語った。

レアル・マドリードとバルセロナによるスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝は、日本時間1月12日午前4時にキックオフされる。

【ハイライト動画】アトレティコ・マドリードvsレアル・マドリード