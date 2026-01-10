ロッテの新人合同自主トレが10日、ZOZOマリンスタジアムで行われた。

この日はグラウンドで走り込みのトレーニング、キャッチボール、ショートで1箇所ノック（スローイングなし）、野手はティー打撃などで汗を流し、グラウンドでの練習を終えた。

ドラフト１位・石垣元気（健大高崎高）は、「ここがプロ野球の球場なんだなと改めて思いました。とても楽しかったです」と笑顔を見せた。

新人合同自主トレが始まるまでの期間、「キャッチボールはあまりできなかったので、走りをメインにやってきました」と徹底的に走り込んできたという。

この日のZOZOマリンスタジアムは風が非常に強かった。石垣も「とても（風が）強くて、今まで感じたことがないくらいの強さでした」と驚いた。

強風の中、行われたキャッチボールは「少しシュートであったり、まだまだいい球がいっていなかった」と納得がいかなかったが、「徐々に状態を上げられればいいかなと思います」と、前を向いた。

この日、ビブスではあるが背番号“18”を背負って初めての練習。「18番と言ったら自分と言ってもらえる番号にしたいです」と力を込めた。

2月1日の春季キャンプに向けて「まず一番は怪我をしないことが一番だと思うので、しっかり自分のペースで焦らずやっていきたいと思います」と意気込んだ。石垣元気のプロへの第一歩を踏み出した。

▼ 石垣元気

背番号：18

生年月日：2007年8月16日生

守備位置：投手

身長 / 体重：180センチ / 78キロ

投 / 打：右 / 両

経歴：健大高崎高－ロッテ（ドラフト1位）

取材・文＝岩下雄太