【葉山 観光スポット】小磯の鼻 龍神様 - 富士山と龍の力をいただけ…

葉山町一色の小磯の鼻に鎮座されている龍神様をご紹介します。葉山町の西側は北が一色海岸、南に大浜海岸があり、その境目は少し海に突き出た岩場の岬になっており、芝生の丘もありとてものどかな場所です。その先端には赤い鳥居と石の祠があり、龍神様が祀られています。

龍神とは？

龍神は雨や風などの自然現象をつかさどる神であり、特に水との関係が深いので海や川、湖などの他、神社の手水舎に祀られている事も多いです。雨を降らせて稲作を助ける事から農耕社会において五穀豊穣の祈願、また海の恵みである豊漁や海上安全の祈願の対象として信仰されています。

龍は天と地を行き来し、地球のエネルギーを調整して自然災害を防ぐ守護神としても知られています。日本列島が龍の形をしているとも言われています。

映画『すずめの戸締り』で地中深くに潜んでいる巨大なミミズが地震を起こすと描かれていますが、地中に潜む龍が地震を起こすのを、茨城の鹿島神宮と千葉の香取神宮に祀られている要石が抑えつけている、という話がモチーフであると言われています。龍は、そのような強大な力を持つと考えられているが故に、先述の事以外にも運気上昇や浄化、開運などのご利益があり、龍神とつながる事で人生に大きなチャンスが訪れると考えられており、人気を集めています。

富士山を望むパワースポット

小磯の鼻は公共交通機関であれば京急バス「一色海岸」から徒歩4分、「葉山」から徒歩6分が便利です。小磯の鼻の近くには無料の駐輪場がありますが、駐車場はないので近隣のコインパーキングを利用しましょう。

南側の大浜海岸の近くに葉山公園がありますがこちらには公営の有料駐車場があります。公園へは京急バスなら「葉山公園前」が便利です。葉山公園から海岸沿いに北上して小磯の鼻まで徒歩11分、このコースを歩くのも良いでしょう。

芝生の丘から浜にかけてはベンチもあり、のどかにくつろげる場所になっています。葉山御用邸のすぐ裏になります。とても雰囲気が良いところです。

天候が良ければ富士山が良く見えるスポットとしても知られています。取材に訪れた日も天候が良く富士山がきれいに見えました。

龍神様の祠を参拝

まさに「鼻」と呼ばれるのにふさわしく突き出た岬の先端に赤い鳥居が見えてきます。潮が引いている時には簡単に渡る事が出来ます。満ちている時には祠のある小島との間にまで海水があるそうです。この辺りは海もとてもきれいです。

岩場を登ってまずは鳥居へ。小さいですが大人でもなんとかくぐれる大きさでしょう。

目の前に小さな石の祠が祀られています。ここで龍神様をお参りしましょう。

まとめ

海の向こう側に見える富士山の絶景と併せて龍神様のパワーを感じられる場所です！天気の良い日が特におすすめです。

小磯の鼻 龍神様

アクセス

京急バス 「一色海岸」から徒歩4分、「葉山」から徒歩6分

住所：〒240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色2038

駐車場：なし