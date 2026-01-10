アフリカネイションズカップ準々決勝の2試合が9日に行われた。

開催国のモロッコ代表は、ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）らを擁するカメルーン代表と対戦。26分、アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）の右コーナーキックにペナルティエリア中央のアユブ・エル・カービ（オリンピアコス）が頭で合わせると、最後はゴール前のブライム・ディアス（レアル・マドリード）が触ってコースを変えて先制する。B・ディアスはグループステージ開幕戦から5試合連続ゴールを記録した。

リードで折り返したモロッコは74分、アブデ・エザルズリ（ベティス）のフリーキックからイスマエル・サイバリ（PSV）がシュートを突き刺し、リードを広げる。2－0で勝利したモロッコが準決勝に進出した。

もう1試合のマリ代表vsセネガル代表は、27分にセネガルが先制。クレパン・ディアタ（モナコ）が右サイドからグラウンダークロスを送ると、一度は相手に防がれたものの、こぼれ球をイリマン・エンディアイエ（エヴァートン）が押し込んだ。すると前半アディショナルタイム3分、マリの「10」番を背負うイヴ・ビスマ（トッテナム・ホットスパー）が2枚目のイエローカードで退場。数的有利を得たセネガルが逃げ切り、1－0で勝利した。

準々決勝のもう2試合は10日に予定されており、アルジェリア代表vsナイジェリア代表、エジプト代表vsコートジボワール代表が開催される。

◆■準々決勝

▼1月9日

カメルーン 0－2 モロッコ

マリ 0－1 セネガル

▼1月10日

アルジェリア vs ナイジェリア

エジプト vs コートジボワール

▼1月14日

セネガル vs エジプト対コートジボワールの勝者

モロッコ vs アルジェリア対ナイジェリアの勝者

