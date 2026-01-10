レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英のパフォーマンスには高い評価が与えられている。

ラ・リーガ第19節が10日に行われ、レアル・ソシエダはヘタフェと対戦。36分にブライス・メンデスが先制点を決めると、90分にはフアンミに同点弾を許したものの、90＋6分に久保の蹴ったコーナーキックからホン・アランブルが勝ち越しゴールを挙げ、2－1でレアル・ソシエダはリーグ戦6試合ぶりの白星を飾った。

前節アトレティコ・マドリード戦に続く2試合連続アシストで今季3アシスト目となった久保は、フル出場で勝利に大きく貢献を果たした。試合後、この試合の選手総評を発表したスペイン紙『ムンド・デポルティーボ』は久保を「鋭いプレー」と評し、次のように賛辞を送っている。

「彼は常に脅威を与え続けた。予想よりも決定力に欠けたかもしれないが、（ディエゴ・）リコに止められることはほとんどなかった。彼はチームに多大な貢献をし、守備面でも最後まで相手をマークし続けた。リコのボールを失わせ、（ミケル・）オヤルサバルのシュートを誘い、その後は2度の一対一のチャンスも演出した。素晴らしいパフォーマンスだった」

【ハイライト動画】久保建英が決勝点をアシスト！