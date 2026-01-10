ブンデスリーガ第16節が9日に行われ、フランクフルトとドルトムントが対戦した。

フランクフルトの日本代表MF堂安律はフル出場。新加入のDF小杉啓太はベンチ入りしたものの、出番は訪れなかった。

フランクフルトは10分にサイドを揺さぶられてマクシミリアン・バイアーの先制点を許す。それでも22分にジャン・ウズンのPK成功で追いつき同点に。

68分、ドルトムントが勝ち越しに成功。フェリックス・ヌメチャのミドルシュートが相手に当たり、ディフレクトしたボールはポストにも当たってゴールに吸い込まれた。しかし71分、フランクフルトの新戦力ユネス・エブヌタリブが挨拶代わりのデビュー戦ゴールを記録して、試合はふたたび振り出しに戻る。

後半アディショナルタイム2分、マフムド・ダフードがルーズボールに反応して左足を振り抜き、フランクフルトが勝ち越しに成功する。しかし、その3分後、セットプレーの流れからカーニー・チュクエメカの劇的な同点ゴールを許し、3－3のドローでドルトムントと勝ち点「1」ずつを分け合った。

次節は13日に行われ、フランクフルトはシュトゥットガルトと、ドルトムントはDF菅原由勢およびGK長田澪が所属するブレーメンと対戦する。

【スコア】

フランクフルト 3－3 ドルトムント

【得点者】

0－1 10分 マクシミリアン・バイアー（ドルトムント）

1－1 22分 ジャン・ウズン（フランクフルト）

1－2 68分 フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）

2－2 71分 ユネス・エブヌタリブ（フランクフルト）

3－2 90＋2分 マフムド・ダフード（フランクフルト）

3－3 90＋6分 カーニー・チュクエメカ（ドルトムント）

【ハイライト動画】フランクフルトvsドルトムント