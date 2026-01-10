FAカップ3回戦が9日に行われ、レクサム（2部）とノッティンガム・フォレスト（1部）が対戦した。

チャンピオンシップ（イングランド2部）で9位につけているレクサムと、プレミアリーグで17位につけているノッティンガム・フォレストの一戦が、レクサムの本拠地『レースコース・グラウンド』で開催された。

試合は前半のうちにレクサムが2点を先行すると、64分にイゴール・ジェズスのヘディング弾で1点を返したが、74分に再びレクサムが1点を追加して2点差に。それでも、76分と89分にカラム・ハドソン・オドイがゴールを決めて、3－3で90分が終了した。

その後、延長戦が行われたが、お互いに得点を挙げることはできず、3－3のまま120分を終えた。これにより、PK戦に突入すると、レクサムのGKアーサー・オコンクウォが2人目と5人目のシュートを防ぎ、4－3でPK戦を制したレクサムが4回戦に進出した。

レクサムは昨季、イングランドサッカー界のトップ5大リーグで3年連続で昇格を果たした史上初のクラブになり、今季は1981－82シーズン以来、44年ぶりに2部で戦っている。なお、イギリスメディア『BBC』によると、レクサムが1部に所属するチーム相手に勝利を収めたのは1999年以来のことであることも伝えられている。

【ハイライト動画】レクサムvsノッティンガム・フォレスト