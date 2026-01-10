ラ・リーガ第19節が10日に行われ、ヘタフェとレアル・ソシエダが対戦した。

レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英はフル出場。BチームのDF喜多壱也はベンチ外だった。

レアル・ソシエダは36分、ボックス付近でルーズボールに反応したブライス・メンデスがボレーシュートを叩き込んで先制に成功。1点リードで折り返す。

1点差のまま迎えた90分、レアル・ソシエダはセットプレーからフアンミの同点弾を許し、ヘタフェに追いつかれてしまう。しかし、後半アディショナルタイム6分、久保の右コーナーキックにホン・アランブルが頭で合わせてレアル・ソシエダが劇的に勝ち越し成功。久保は前節アトレティコ・マドリード戦に続く2試合連続アシストとなった。

2－1で勝利したレアル・ソシエダは、ペッレグリーノ・マタラッツォ体制初勝利でリーグ戦6試合ぶりの白星となった。次節は18日に行われ、レアル・ソシエダは首位バルセロナとホームで対戦する。

【スコア】

ヘタフェ 1－2 レアル・ソシエダ

【得点者】

0－1 36分 ブライス・メンデス（レアル・ソシエダ）

1－1 90分 フアンミ（ヘタフェ）

1－2 90＋6分 ホン・アランブル（レアル・ソシエダ）

【動画】久保建英が劇的決勝点アシスト！ キレキレのドリブルも披露