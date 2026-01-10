jo0ji、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」EDテーマMV公開

jo0jiが、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマである新曲「よあけのうた」を1月10日（土）0時に配信リリース、ミュージックビデオも同時に公開された。また、CDパッケージが3月4日（水）に発売されることも決定し、各CDチェーン・ECサイトで予約がスタート。収録内容/購入者特典が明らかになった。

新曲「よあけのうた」のミュージックビデオはこれまでもjo0jiのビデオを手掛けてきたMargtが担当。「渋谷事変」から「死滅回游 前編」にかけての主人公・虎杖の心境を、オブジェの中で歌うjo0jiと情動的に踊るダンサーたちとで表現した壮大な映像に仕上がった。

また、3月4日に発売する「よあけのうた」のCDの詳細も解禁になった。本作品は通常盤・初回生産限定盤2種の計3形態。通常盤は虎杖悠仁の描き下ろし線画にデザインが施された”アニメ盤”ともいえるジャケットに。通常盤の初回仕様にはアニメのジャケット絵柄のミニステッカーが封入される。CDには「よあけのうた」とカップリング含む3曲を収録。通常盤のみ「よあけのうた」のAnime versionとinstrumentalを加えた計5曲が収録される。

初回生産限定盤A・BにはCDに加え、それぞれ2025年11月21日に行われた1stアルバムツアーの東京公演のライブ映像がBlu-ray収録。初回生産限定盤Aは”jo0jiの入門盤”としてBlu-rayにライブ映像5曲が収録され、初回生産限定盤BはBlu-rayにライブ18曲にMC含めフル尺で収録し、さらに「よあけのうた」のミュージックビデオと、その撮影舞台裏が収録された”豪華盤”となっている。

また、現在jo0jiは11月13日（木）から大阪・BIGCATを皮切りにスタートした全国ツアーjo0ji 1st album tour 2025『あえかなる』を開催中。1月に開催される東京・Zepp Shinjukuと大阪・梅田Club Quattroの追加公演はすでにSOLD OUT。2026年5月に東名阪Zepp tour ”jo0ji tour 2026「よあけまえ」”を開催することが決定している。

＜リリース情報＞

jo0ji

「よあけのうた」

https://jo0ji.lnk.to/yoakenouta_all

＜CD収録詳細＞

■形態・品番・価格

初回生産限定盤A：KSCL-3644～3645 ¥2,750（tax in）

初回生産限定盤B：KSCL-3646～3647 ¥6,600（tax in）

通常盤（初回仕様）：KSCL-3648 ¥1,650（tax in）

=収録詳細=

CD（通常盤）

1. よあけのうた

2. ひかりのうた

3. わかれのうた

4. よあけのうたAnime size

5. よあけのうたAnime size -instrumental-

CD（初回生産限定盤A・B共通）

1. よあけのうた

2. ひかりのうた

3. わかれのうた

※紙ジャケット仕様

＜Blu-ray＞

2025.11.21 jo0ji 1st album tour 2025 『あえかなる』 at TOKYO・EX THEATER ROPPONGI

1. 不屈に花

2. escaper

3. 眼差し

4. 条司

5. 雨酔い

※スリーブ仕様

＜Blu-ray＞

2025.11.21 jo0ji 1st album tour 2025 『あえかなる』 at TOKYO・EX THEATER ROPPONGI

1. 不屈に花

2. ワークソング

3. 明見

4. 言焉

5. ランタン

6. 駄叉

7. BAE

8. escaper

9. 眼差し

10. cuz

11. Nukui

12. ゑ喪

13. 条司

14. 謳う

15. ≒

16. 雨酔い

17. スローバラード

18. onajimi

19. 「よあけのうた」Music Video

20. 「よあけのうた」Music Video -Behind The Scenes-

※初回仕様：通常盤ジャケット絵柄ミニステッカー封入

CD（通常盤）のみ

＜ライブ情報＞

jo0ji tour 2026「よあけまえ」

2026年

5月10日（日）Zepp Nagoya 16:00/17:00

5月16日（土）Zepp Namba 17:00/18:00

5月22日（金）Zepp Haneda 18:00/19:00

1F スタンディング ¥6,000

オフィシャルHP先行 受付中

2025年12月23日（火）12:00～2026年1月12日（月・祝） 23:59

https://sma-ticket.tstar.jp/artist/jo0ji

jo0ji official fan club”潮風交流CENTER” https://smam.jp/jo0ji/