マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、今冬加入したガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョへ期待の言葉を寄せた。9日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。

マンチェスター・Cは9日、ボーンマスからセメニョを完全移籍で獲得したことを発表。昨シーズン飛躍を遂げ、今季もすでにリーグ戦10ゴールを挙げているプレミアリーグ屈指のアタッカーをクラブに迎え、攻撃陣に厚みをもたらした。

そんなセメニョに対して、グアルディオラ監督は「彼の素質は誰もが知っている。ここ数年間、ボーンマスで素晴らしい活躍をしてきたし、両サイドでプレーできる選手だ」とマンチェスター・Cへの加入を歓迎。さらに、指揮官はセメニョの特徴について、以下のように語った。

「彼は両足を信じられないほど巧みに使いこなすことができる。スピードもあるし、ストライカーとしてのプレーも可能で、プレミアリーグにも慣れている。多くのクラブが彼を欲しがっていたが、彼は我々のチームに加入することを選んでくれた。彼には感謝しかないし、これからの活躍に期待したい」

「彼は年齢的にこれから最高の時期を迎えると思う。どのクラブも若手選手を獲得しようとしているが、彼はここでキャリアを築き、最高の時期を過ごすだろうね」

1月7日に誕生日を迎えたセメニョは現在26歳。2023年1月にボーンマスに加入すると、クラブ通算110試合出場で32ゴール13アシストを記録。ボーンマスでの最終戦では、後半アディショナルタイムに劇的な勝ち越し弾を決め、惜別のゴールを挙げていた。

【動画】マンCvsブライトン 三笘薫もゴール！



