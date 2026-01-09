昨季までロッテでプレーしていた澤村拓一が9日、自身のインスタグラムを更新し、「野球人生に終わりが来たことを受け入れ、別れを告げる時が来ました」と現役引退を報告した。

澤村は、田中将大（巨人）、坂本勇人（巨人）、前田健太（楽天）、柳田悠岐（ソフトバンク）、秋山翔吾（広島）らと同じ“88年世代”。“88世代”の選手たちも今年38歳を迎える年齢で、大ベテランと呼ばれる年齢に差し掛かってきた。

DeNA（宮崎敏郎、ビシエド）巨人（田中、坂本）、広島（會澤翼、秋山）、ソフトバンク（柳田）の4球団で“88年世代”の選手がチーム最年長になっている。

また、坂本は通算2500安打まで残り53本、通算300本塁打に残り2本、柳田は通算1500試合出場に残り30試合、大野雄大（中日）は通算100勝に残り3勝、石山泰稚（ヤクルト）は通算600試合登板に残り31試合に迫っている。昨季は田中が日米通算200勝を達成したが、今季も“88年世代”は節目の記録を達成する選手が多く出てきそうだ。

今年38歳を迎える。“88年世代”。現役を引退し、指導者に転身するケースも増えているが、今季もNPBでプレーする選手たちは日本の野球界を引っ張ってほしい。

▼ 今季NPBでプレーする88年世代

前田健太（楽天 / 1988年4月11日生）

會澤 翼（広島 / 1988年4月13日生）

秋山翔吾（広島 / 1988年4月16日生）

石山泰稚（ヤクルト / 1988年9月1日生）

大野雄大（中日 / 1988年9月26日生）

柳田悠岐（ソフトバンク / 1988年10月9日生）

田中将大（楽天 / 1988年11月1日生）

宮﨑敏郎（DeNA / 1988年12月12日生）

坂本勇人（巨人/ 1988年12月14日生）

