「何このドラマ?」「意味が…」大倉孝二・光石研ら名バイプレイヤーを困惑させたドラマとは

俳優の光石研が9日、都内で行われたテレビ朝日 金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』(1月9日スタート 毎週金曜23:15～ ※一部地域を除く)の記者会見に松田龍平、高橋ひかる、大倉孝二、水澤紳吾、片山友希とともに登壇した。

今作は、主演の松田が企画段階から参加。独特な世界観について、松田は「探偵なんですけど、僕があまり走ったり、アクションをしたくないというところから始まって……簡単に犯人を捕まえて、あとはだらだらとだべっていたいという気持ちを、沖田修一監督に丸投げして作っていただいた」と、企画の成り立ちを明かした。

その後、実際に完成した台本を読んだ際に、松田は「大丈夫なんですかね……? ちゃんと撮れるんですかね?」と自身の発信した企画に不安も感じたそう。

その声は共演者からも寄せられたといい、「光石さんをはじめ、現場に来る役者さんがみんな口をそろえて、『何? このドラマ』『意味がわからない』と……でも、俺もそうだったので、すみません! と思いながら(笑)」と話し、笑いを誘った。

これに光石は、「台本を読んだだけじゃ、わからないんですよね(笑)。(作中に登場する発明品を指しながら)こういうものが台本に書かれていても、それがどういうものなのか、実物を見ていないからわからないんです」と弁明。

一方、大倉は「ただ、僕は『何? このドラマ』と口に出してはいない! 思ってはいましたけど(笑)」と自身の発言ではないことを強調するも、松田から「それに近いことは言っていました」と暴露されてしまっていた。

