大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、フレディ・ペラルタ投手（ミルウォーキー・ブルワーズ）の獲得に関心を示しているのではと噂されている。ここまで具体的な動きはないが、実際に動く場合は相応の代償が伴いそうだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

ペラルタは2025年シーズン、ナリーグ最多の17勝を挙げたエース右腕。仮に獲得となれば、大谷らを擁する先発ローテーションが他の追随を許さないレベルに達することが濃厚だ。

同メディアは「ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者とウィル・サモン記者は、『ペラルタとの交渉が本格的に再開されようとしている。ニューヨークの両球団、ロサンゼルス・ドジャース、アトランタ・ブレーブス、ボストン・レッドソックスなどが関心を示している』と書いている。彼をトレードに出す場合、それは球団が再契約の可能性に確信を持てず、無償で去られるリスクを冒すよりも、今何か見返りを得たいと考えていることを示している」と言及。

続けて、「現時点ではドジャースの先発ローテは、大谷、山本由伸、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノー、佐々木朗希、エメ・シーハン、ギャビン・ストーン、リバー・ライアンら複数投手で構成される豪華な布陣が予定されている。もしペラルタを獲得する場合、先発陣の中から少なくとも一人、その他にもプロスペクトはほぼ確実に手放さなければならないだろう」と指摘している。

