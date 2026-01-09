ブライトンに所属する日本代表FW三笘薫がマンチェスター・シティ戦を振り返った。8日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。

プレミアリーグ第21節が7日に行われ、ブライトンはマンチェスター・シティの本拠地『エティハド・スタジアム』に乗り込んだ。2試合連続でスタメンに名を連ねた三笘は1点ビハインドで迎えた60分、ボックス左角付近でヤシン・アヤリからのパスを受けると、カットインから右足を一閃。低い弾道のミドルシュートはニコ・ゴンサレスの股を抜いてゴール右下隅に突き刺さった。試合は1－1で終了し、ブライトンは敵地で貴重な勝ち点「1」を獲得している。

世界屈指の“名手”として知られるイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマ相手に叩き込んだゴラッソは、三笘にとって約4カ月ぶりの今シーズン2ゴール目に。また、2カ月以上に及んだ負傷離脱からの復帰後初ゴールとなっている。

そんな三笘は「もっと良くならなければならないと思っています。前半はインテンシティとチームの一体感という点で十分なプレーができませんでした。後半は少し変化をつけ、少し試合をコントロールできるようになりました。引き分けには値したと思っています」とマンチェスター・シティとの一戦を振り返りつつ、今後のさらなる活躍への意欲を示した。

「負傷してから2カ月間もかかりましたし、僕にとっては非常につらい時期でした。2ゴール目を決めることができたので、これからもっと得点したいと思っていますし、チームに貢献したいです。もちろん、誰もがワールドカップに出場したいと考えていますが、プレミアリーグに集中しなければなりません。チームのためにもっとポイントが必要です」

なお、ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督はマンチェスター・シティ戦後、三笘について「彼は我々にとって流れを変える存在になるだろう。100パーセントの状態に戻すためにはもう少し追い込んでいく必要があるが、今日の試合の後半ではできるだけ早く調子を取り戻そうとしている姿勢を見せてくれた」と言及していた。

