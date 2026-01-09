名古屋グランパスは9日、建て替え工事のため休場していた『パロマ瑞穂スタジアム』のこけら落とし試合が4月19日に決定したことを発表した。

新しく生まれ変わった『パロマ瑞穂スタジアム』のこけら落とし試合は、4月19日（日）に開催される明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第11節アビスパ福岡戦に決定。同会場は2021年より建て替え工事に入っており、名古屋が公式戦を行うのは2020年12月12日に開催された明治安田生命J1リーグ第32節横浜FC戦以来となる。

建て替え工事を経て『パロマ瑞穂スタジアム』は、国際規格の約30,000石を備える屋根付きスタジアムに生まれ変わり、今年開催されるアジア・アジアパラ競技大会のメイン会場として使用される予定。名古屋はこけら落とし試合の日程決定に際し「1993年のJリーグ開幕から、グランパスファミリーの皆さまと苦楽を共にし、数々の名場面を刻んできた『聖地・瑞穂』。約5年の時を経て、生まれ変わった新たな聖地で、再び共に闘いましょう！」と発表している。

なお、福岡戦のチケット販売開始は3月上旬予定となっており、具体的な販売日は決定次第公式サイトにて発表される。