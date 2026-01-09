オリックスは9日、中嶋聡スペシャルアドバイザー（略称:SA）の役職をシニアディレクター兼フィールドコーディネーター（略称:SD）に変更することになったと発表した。
中嶋氏は20年からオリックスの二軍監督を務め、同年途中に一軍監督代行に就任。翌21年から正式に一軍監督に就任し、同年からリーグ3連覇を達成し、22年には日本一に導いた。24年限りで監督を退任し、昨年はスペシャルアドバイザーを務めていた。
