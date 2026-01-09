楽天は9日、早川隆久投手が特定非営利活動法人AYAと共同で東北大学病院を訪問し、ストラックアウトなどで子どもたちと交流したと発表した。
早川は球団を通じて「はじめての試みだったので実際に病院を訪問してみて、いい経験になりましたし、いい刺激になりました。手術を頑張る子だったり、リハビリを頑張る子だったり、そういう子どもたちをたくさん見て、自分も頑張らないといけないと思いました。今回訪問してみて、改めて、このように実際に会える機会を増やしていきたいなと思いました」とコメントした。
