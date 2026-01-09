岡本和真 最新情報

トロント・ブルージェイズは4日（日本時間5日）、29歳の岡本和真内野手と4年総額6000万ドル（約94億2000万円）の契約を結んだ。これは他球団にとって、由々しき事態だと米メディア『ラウンドテーブル』が報じている。

シアトル・マリナーズも岡本に関心を示していたが、ポスティング期限間近に最も獲得に近かったのはピッツバーグ・パイレーツだ。

しかし、最終的には突如ブルージェイズが契約を締結し、岡本を巡る争奪戦は予想外の結末となっている。

だが、同メディアは「マリナーズにとって、岡本は必ずしも、戦力として絶対に必要な選手ではなかった。

メジャーリーグでのプレー経験がなく、6000万ドルを投じる必要が本当にあったのか？という議論は当然成り立つ。

マリナーズがその金額を出さなかった判断自体は、十分に理解できる」とし、獲得しなかったことを正当化した。

ただ、問題は、岡本がア・リーグ優勝決定シリーズのライバルになり得るブルージェイズに渡ったこと、そして日本人選手がマリナーズを選ばなくなったことだと指摘している。

これまでマリナーズではイチロー氏、佐々木主浩氏、長谷川滋利氏、城島健司氏、川﨑宗則氏といった名だたるスター選手がプレーしてきた。

最後に所属したのは菊池雄星投手（現ロサンゼルス・エンゼルス）であり、マリナーズとの縁が薄くなっている。

この現象はニューヨーク・ヤンキースにも見られるが、近年はロサンゼルス・ドジャースが日本人選手の主な行き先となっていた。

それを踏まえ、同メディアは「かつてマリナーズは、アジア、特に日本において、最も存在感のある球団だったと思っている。

その地位を、別リーグのドジャースに奪われるのなら、まだ理解できる。

しかし、今やブルージェイズが、その領域に入り込んできた。

最近マリナーズはその市場に関与できておらず、最大のライバルが足場を固めているという状況は見過ごせない。

最終的に私たちが望むのは、マリナーズがア・リーグ最強のチームになることだ。

その中で、同一リーグのライバルたちがアジア市場に進出し、影響力を強めているのに、マリナーズだけがそこにいない。

それは看過できない問題でもある」と危惧している。

