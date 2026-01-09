リヴァプールに所属するハンガリー代表MFドミニク・ソボスライが、アーセナル戦を「一歩前進できた試合だった」と振り返った。

リヴァプールは8日、プレミアリーグ第21節で首位アーセナルと対戦。リヴァプールは後半に入ってから盛り返し、何度かシュートまで持ち込む場面を作ったものの、スコアレスドローという結果に終わった。

ソボスライは試合後、イギリスメディア『スカイ・スポーツ』にて「信じられないようなチームと対戦した。でも、なぜ僕たちが昨シーズン優勝したかを、今日もまた示すことができたと思う。ここ数週間を経て、一歩前進できた試合だったと思うよ。リーグ首位のチームが相手でも互角に戦えることを示せた。この手応えを、これからの数週間につなげて前に進んでいきたい」と、アーセナル戦でつかんだ手応えを今後のシーズンに生かしていくと語った。

リヴァプールは前半、アーセナルにボールを保持される場面が続いた。ソボスライは、「正直に言って、常に戦うことが大事だと思う。プレミアリーグで結果を残すためには戦わなければならない。今日は僕たち一人ひとり、全員が戦えるということを証明した。これからは、誰も僕たちを『戦っていない』とは言えないだろう。今日と同じように、これからもハードワークを続けなければいけない」と戦う姿勢を見せることが重要であると語り、今後もそれを続けていくと気を引き締めた。

また、ソボスライは後半にFKから調節ゴールを狙ったものの、どれも枠を捉えることはできなかった。「まだまだ（フリーキックの）練習が必要だね！ 相手はよく守っていたし、僕たちはこの勝ち点『1』を受け入れるよ」とアーセナルの守備を称え、冗談めかしながらFKの練習に努めると話した。

【ハイライト動画】アーセナルvsリヴァプール