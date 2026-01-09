ジェフユナイテッド千葉は9日、2026シーズン（明治安田J1百年構想リーグ）の新体制とともに背番号を発表した。

2025明治安田J2リーグを水戸ホーリーホック、V・ファーレン長崎に次ぐ3位で終えた千葉は、J1昇格プレーオフ準決勝でRB大宮アルディージャに3点ビハインドから大逆転勝利を収め、決勝では徳島ヴォルティスを撃破。見事、2009年以来17年ぶりのJ1復帰を決めた。

今オフには大宮からMF津久井匠海、大分トリニータからMF天笠泰輝、ベガルタ仙台からDF石尾陸登が新加入。津久井は「8」、天笠は「32」、石尾は「39」を背負うこととなり、拓殖大学から入団したFW松村拓実は「30」に決定した。また、2025明治安田J2リーグで10ゴールを挙げ、昇格プレーオフの2試合でもネットを揺らしてJ1復帰の立役者となったFWカルリーニョス・ジュニオが新たに「10」を背負うことになった。

背番号一覧は以下の通り。

2 髙橋壱晟

3 久保庭良太

4 田口泰士

5 小林祐介

6 エドゥアルド

7 田中和樹

8 津久井匠海

9 呉屋大翔

10 カルリーニョス・ジュニオ

11 米倉恒貴

13 鈴木大輔

14 椿直起

15 前貴之

18 杉山直宏

19 ホセ・スアレス

20 石川大地

21 薄井覇斗

23 鈴木椋大

24 鳥海晃司

26 植田悠太

27 岩井琢朗

28 河野貴志

30 松村拓実

32 天笠泰輝

33 猪狩祐真

35 若原智哉

37 姫野誠

39 石尾陸登

41 安井拓也

42 イサカ・ゼイン

44 品田愛斗

67 日高大