頼れるリリーフ陣＆控え野手を”キープ成功”　ドジャース、4選手と契約合意…

ロサンゼルス・ドジャースは8日（日本時間9日）、年俸調停権を持つ4選手と2026年シーズンの契約に合意したと発表した。期限までに全選手と合意し、年俸調停を回避した。

契約を結んだのは、ブルスダー・グラテロル投手、アンソニー・バンダ投手、ブロック・スチュワート投手、アレックス・コール外野手。

グラテロル投手は昨季、右肩の手術で全休したが、復帰を見据えて280万ドル（約4億4000万円）で契約。最速100マイルに迫る剛球を誇るリリーバーとして、ブルペンの中核を担うことが期待される。

バンダ投手は昨季チーム最多登板を記録した左腕で、162万5000ドル（約2億5500万円）で合意。中盤から終盤を支える安定感が評価された。

スチュワート投手は130万ドル（約2億400万円）で契約し、故障からの完全復活を期す。コール選手は160万ドル（約2億5100万円）で合意し、外野の複数ポジションを守れる機動力とユーティリティ性で起用の幅を広げる存在となる。

ドジャースは大型補強だけでなく、こうした調停対象選手との早期合意によって戦力の安定化を進めている。ワールドシリーズ3連覇を見据え、ブルペンと控え層の整備を着実に進めるオフとなっている。

