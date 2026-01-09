新人王、MLB経験も…巨人のドラ1右腕が現役引退　日米を渡り歩いた激動のキ…

読売ジャイアンツ、ボストン・レッドソックス、千葉ロッテマリーンズでプレーした沢村拓一投手が8日、現役引退を決断したことを発表した。

[sp_ad]

沢村投手は2010年ドラフト1位で中央大から巨人に入団。1年目の2011年に29試合に登板して11勝を挙げ、新人王を受賞する鮮烈なデビューを飾った。

その後はリリーフに転向し、2015年には60試合に登板して36セーブ、2016年には63試合で37セーブを挙げ、2年連続で最多セーブのタイトルを獲得。球界を代表する守護神として名を馳せた。

2020年のシーズン途中にはロッテへ電撃移籍し、大きな話題を呼んだ。さらに2021年からはメジャーリーグに挑戦し、レッドソックスに入団。1年目は55試合に登板するなどブルペンの一角として奮闘し、チームのポストシーズン進出に貢献した。

2023年シーズンからはロッテに復帰し、ベテランリリーバーとしてブルペンを支え続けた。日米通算では549試合に登板。気迫あふれる投球で、ファンに強い印象を残した。

波乱万丈のプロ野球人生に終止符を打った沢村投手。今後どのようなネクストステージを歩むのか、その動向に注目が集まる。

【関連記事】

【了】