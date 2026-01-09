V・ファーレン長崎は9日、MFマテウス・ジェズスとの契約を更新したことをクラブ公式サイト上で発表した。

長崎のクラブ公式サイトは「マテウス ジェズス選手と明治安田 J1 百年構想リーグにおける契約を更新したことをお知らせいたします。引き続きマテウス選手ならびにクラブへのご声援をよろしくお願いいたします」と発表。同サイトには、次のようにM・ジェズスのコメントが掲載されている。

「長崎のファン・サポーターの皆さん、いつも温かい応援と愛情を本当にありがとうございます。皆さんの支えには心から感謝しています。2026年も、もう一度皆さんと一緒に目標に向かって戦っていきたいと思います。これまでの忍耐と応援、そして変わらぬ愛情に心から感謝をして目標を達成できるよう全力を尽くします。本当にありがとうございます！ そして新シーズンもよろしくお願いします」

M・ジェズスは、1997年4月10日生まれの28歳。2016年5月に母国ブラジルのクラブであるAAポンチ・プレッタでトップチームデビューを飾った。2018年3月にはレヴィー・クルピ監督率いるガンバ大阪へ期限付き移籍で加入し、Jリーグ初参戦。同年8月に契約期間を短縮されて期限付き移籍が解除となったが、2023年8月に長崎へと完全移籍で加入して日本復帰を果たした。

2025シーズン、M・ジェズスは明治安田J2リーグで38試合に出場して19ゴール5アシストをマーク。J2得点王に輝き、長崎の8年ぶりとなるJ1昇格に大きく貢献した。