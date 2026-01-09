「POP YOURS 2026」第二弾でG-k.i.d、JUMADIBA、SEEDAら6組

2026年4月3日（金）と4月4日（土）、4月5日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場1〜6ホールで開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS」の第二弾ラインナップが発表された。

元旦に発表されたTohjiに続いてアナウンスされたのは、4月3日（金）DAY 1にSEEDA、4月4日（土）DAY 2にJUMADIBA、Masato Hayashi、4月5日（日）DAY 3にG-k.i.d、柊人、Yvngboi Pの計6組。これで、ヘッドライナーのLANA、千葉雄喜、KEIJUをはじめ、44組が発表された。チケットの二次先行（※抽選制）は、本日1月8日（木）からスタートした。

「POP YOURS」は今後も追加出演者の発表やフェスティバルに関連したコンテンツが随時公開予定。

＜ライブ情報＞

POP YOURS 2026

日程：2026年4月3日（金）・4月4日（土）・4月5日（日）

時間：開場9:30 / 開演11:00

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1-6

出演者：

DAY1：4月3日（金）

LANA

Elle Teresa

guca owl

Bonbero

eyden

ISSUGI

Jinmenusagi

Litty

Peterparker69

Pxrge Trxxxper

SEEDA （New）

VaVa

WILYWNKA

SPECIAL LIVE：STUTS Orchestra

and more

（AtoZ）

DAY2：4月4日（土）

千葉雄喜

Daichi Yamamoto

Kvi Baba

BIM

Jin Dogg

JUMADIBA （New）

Manaka

Masato Hayashi （New）

7

ralph

SALU

SPARTA

Worldwide Skippa

Yvng Patra

SPECIAL ACT: Tohji （New）

and more

（A to Z）

DAY3：4月5日（日）

KEIJU

Kohjiya

NENE

ACE COOL

ANARCHY

C.O.S.A.

G-k.i.d （New）

Jellyyabashi

Kaneee

lilbesh ramko

MIKADO

ピーナッツくん

柊人 （New）

Tete

Yvngboi P （New）

and more

（A to Z）

オフィシャルサイト：https://popyours.jp/