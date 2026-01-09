「問題になり得る」ドジャース、懸念の外野は既存戦力で賄うべき！？　米…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、故障者や不振選手が目立った外野のテコ入れが必須とみられている。ここまでには複数の選手が補強候補に挙がっているが、外部補強には頼らず既存戦力で賄うべきという意見もあるようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

同メディアは「チームには2025年11月に40人枠に加えられたライアン・ウォード外野手や、今年のトレード期限で獲得したアレックス・コール外野手といった内部オプションがある。しかし一方で、スティーブン・クワン外野手やコディ・ベリンジャー外野手、さらにはカイル・タッカー外野手など、複数のフリーエージェント（FA）やトレード市場に強い関心を示している」と現状に言及。

その上で、「フロントの視点からすると、30歳目前で年齢を重ねつつある外野手に対して、さらに長期の契約を結ぶという発想は、今後数年でデビューが見込まれるマイナーの有望選手が大量に控えていることを考えると問題になり得る。チームが大きな補強を行わない場合、マイナー組からすぐに選べるのは既に挙げたウォードだろう。彼は開幕ロースター入りする可能性が十分にある」と指摘している。

現チームは圧倒的な強さを誇る裏で高齢化が懸念され始めているが、チームの新陳代謝を促すためにプロスペクトを抜擢する余地を残すのも一手かもしれない。

