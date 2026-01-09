MLBは7日（日本時間8日）、公式Xにて大谷翔平の愛犬であるデコピンの動画をポスト。ロサンゼルス・ドジャースの大谷が同日に自身のインスタグラムで投稿した動画を効果的に引用し、ファンに向けて拡散した。



MLBは公式Xに、「デコイは2026年シーズンに向けて準備を整えている！ Decoy is gearing up for the 2026 season! 」とポスト。



「撮影:大谷翔平」とし、デコピンがドジャー・スタジアムを所狭しと走り回る様子を、倍速や効果音でより楽しめるようにアレンジした動画を共有している。



大谷にとって昨季は、伝説的なシーズンとなった。6月から投手としても復帰し、14登板で1勝1敗、防御率2.87をマーク。登板ごとに投球イニングを増やし、瞬く間に最高球速も100マイルを突破した。



打撃でもキャリアハイとなるシーズン55本塁打を放ち、1番打者としてチームを2年連続となるワールドチャンピオンに貢献。個人でも3年連続4度目となるリーグMVPに輝いた。



今季はシーズン開幕からの二刀流復活が見込まれる。また、今年3月に開催されるワールドベースボールクラシック（WBC）のメンバーに選ばれており、大会連覇を狙う日本の核として活躍が期待されている。



足音が聞こえてきた野球シーズン到来に先駆け、まず愛犬のデコピンがコンディションを最高潮に高めてきたようだ。











【動画】球場を駆け回るデコピンがこちら！

MLBの公式Xより



Decoy is gearing up for the 2026 season! ⚾️🐶



📹: Shohei Ohtani/IG

