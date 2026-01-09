村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスにとって、東京ヤクルトスワローズから25歳の村上宗隆内野手を獲得したことが成功したと言えるのは、本塁打量産という結果を残した時かもしれない。現時点においては、獲得を正当化するのは難しいと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

村上は2022年、141試合で56本塁打を記録したことがあり、その圧倒的なパワーは魅力的な要素の一つだ。

しかし、今は三振の多さや守備面の懸念など弱点を指摘されることが多く、過小評価された状況で1年目を迎えることになる。

何よりも2年総額3400万ドル（約53億4000万円）という短期契約は、周囲の予想を大きく外すものであり、驚きを持って受け止められた。

だが、同メディアは「MLB球団が村上に対して、懸念を抱くのは当然だと思う。

村上はNPB時代から空振り率の高さが課題で、それはレベルの上がるMLBではさらに顕在化する可能性が高い。

また、守備面でも制約が大きく、一塁ですら適任とは言い切れないかもしれない」と指摘。

その一方で「もし年間30本塁打を量産し、左投手相手にも最低限やれるなら、守備が物足りない一塁手、あるいは指名打者（DH）であっても、ホワイトソックスは大満足だろう」と伝えている。

