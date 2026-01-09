今井達也 最新情報

埼玉西武ライオンズからポスティング公示された27歳の今井達也投手は2日（日本時間3日）、ヒューストン・アストロズと3年総額5400万ドル（約84億5000万円）の契約を結んだ。この中にはオプトアウトが含まれており、来オフも市場に出てくる可能性がある。米メディア『アラウンド・ザ・フォグホーン』が報じた。

オフシーズンに入ると、今井の去就に注目が集まり、複数のMLB球団が関心を示した。

その中でもニューヨーク・ヤンキースとシカゴ・カブスが、今井の獲得に向けて積極的に動いていると、当時は考えられていた。

しかし、12月頃に雲行きが怪しくなり、ヤンキースが争奪戦から撤退したとの情報が流れる。

ヤンキースだけでなく、カブスにも動きはなく、MLB球団の関心が全般的に薄いという報道が出始めた。

そんな中、期限ぎりぎりでアストロズとの契約が締結され、来季からメジャーリーグでプレーすることが決まっている。

それを踏まえ、同メディアはサンフランシスコ・ジャイアンツが同選手の獲得に乗り出さなかったことに苛立ちを見せた。

その理由として「今井の契約内容が明らかになった際、その消極姿勢にフラストレーションを感じた。

ジャイアンツは、アストロズと今井が結んだ契約と同程度の条件なら、十分に提示できたはずだからだ」と説明している。

続けて「エイドリアン・ハウザーやタイラー・マーリーも悪い投手ではないが、今井はこの2人よりも遥かにポテンシャルが高いように見える。

そして、ナ・リーグ西地区で上位チームと渡り合うためには、ジャイアンツにはより高い天井を持つ投手が必要だ。

皮肉なことに、もし今井がオプトアウトできるほどの活躍を見せれば、その時は同選手に支払える金額の上限を超えてしまう可能性が高い。

来オフにはロックアウトが起こる可能性も取り沙汰されているが、これはまた別の厄介な問題だ」と伝えている。

今回、想定よりも市場が静かだった要因としては「MLBでの登板経験がないことから、大型契約を与えることに慎重な球団が多かった」と見ている。

その一方で「今井が今後、好成績を残して市場価値を高めた場合、オプトアウトを使うことで各球団が大金を投じやすい状況を自ら作り出すチャンスがある」との見解を示した。

