IS:SUE、全国ツアー最終公演で見せた“強さと繊細さ”

SNSで生歌唱×ダンス動画やビジュアル、表現力が注目を集めるガールズグループIS:SUE（イッシュ）が、初の全国ツアー『2025 IS:SUE 1ST TOUR – IS:SUE IS COMING』を完走した。ツアーファイナルは2026年1月8日に東京で開催され、全公演を走り切った。

【ライブ写真ギャラリー】「2025 IS:SUE 1ST TOUR - IS:SUE IS COMING」

本ツアーは開催発表と同時に大きな反響を呼び、全公演チケット即日完売。神奈川を皮切りに、北海道・大阪・福岡・愛知・東京の全国6都市を巡り、各地でIS:SUEならではの存在感と表現力を凝縮したステージを届けた。

また本公演では、2026年1月14日発売のニューシングル『PHASE』収録曲全4曲のパフォーマンスも披露。さらにツアー内で、IS:SUE史上最大キャパとなる東京ガーデンシアターでの追加公演『2026 IS:SUE 1ST TOUR FINAL - IS:SUE IS COMING』を2026年5月24日に開催することも発表された。

煌めく星がスクリーンに映し出され、デビュー当時のコンセプトトレーラーを彷彿とさせるポエトリーなアナウンスが会場を包み込む中で始まった『2025 IS:SUE 1ST TOUR IS:SUE IS COMING』の最終公演。息を吐く間もなく、個性が存分に生かされた真っ白な衣装に身を包んだ3人が現れると、会場には割れんばかりの歓声が巻き起こった。名残惜しさと喜びが入り混じる歓声の中、とうとう最終公演の幕が開いた。

1曲目に披露されたのは、彼女たちの歴史の始まりともいえるデビュー曲「CONNECT」。掛け声をしっかり揃えたREBORN（IS:SUEのファンの呼称）による特大のシンガロングに、メンバーも嬉しそうな表情を浮かべる。リーダーのNANOが「Lets go！ 東京！」と煽るとともに、3人の一糸乱れぬダンスブレイクが披露され、会場のボルテージはもう一段階上がっていった。

そこから間髪入れずノンストップで披露されたのは「THE FLASH GIRL」と「SHINING」。YUUKIが「REBORN一人一人見ているからね！」と叫び、RINOも「もっといけるでしょ？」と煽る。最終公演とあって、その盛り上がりは常に最高潮を更新していく。

一方でMCが始まると、パフォーマンス中とは雰囲気をガラッと変え、会場は柔らかな空気に包まれた。初のツアーで全国6都市を巡った思い出話に花を咲かせたり、最終公演で3人ともストレートヘアにセットしたことを嬉しそうに報告したりする姿を、REBORNは温かい目で見守っていた。

MC後は雰囲気を一変させ、ステージに設置されたベンチと雪景色の映像の中で「STATIC」のWinter ver.を披露。スタンドマイクを使ってパフォーマンスをする「Any Minute」へと繋ぎ、ライブはさらに深度を増していく。

メンバーによるリレーインタビューの映像明けから始まった後半戦は、RINOのアカペラでの歌い出しが印象的な「コエ prod.☆Taku Takahashi」からスタート。さらにニューシングル『PHASE』に収録されている「Moonlight Dance」では、ステッキを使ったコレオにも挑戦。メンバーも制作に携わったというパフォーマンスは、赤い幕にシャンデリアが飾られた映像の効果も相まって、ラグジュアリーなムードをまとっていた。

『PHASE』のリード曲「Phase」は、曲の中で力強さも繊細さも見せる”月”をモチーフにした楽曲。「不完全さを受け入れて、ついに真の自分にたどり着く」というキャッチコピーを体現するかのように伸びやかな歌声が響いたかと思えば、挑発的な表情でラップを刻む場面も。楽曲を通して伝えたいメッセージ性を、改めて実感させられるパフォーマンスとなった。

ファンからのアンコールに応えて歌った「Starstruck」を含め、この公演では今のIS:SUEが見せられるすべてを出し切った3人。アンコールで迎えたMCでは、リーダーのNANOが次のように語った。

「私たちがこうして念願だったツアーを実現できて、皆さんのもとへ自分たちの足で会いに行くことができたことを、本当に嬉しく思っています。今回のツアーは、今の私たちにできることをすべて、ありのままお見せしたいという思いで、パフォーマンスを準備してきました。私たちの熱意やエネルギーが、少しでも多くの方に届いていたら嬉しいです」

最後にはたくさんの「ありがとう」を伝え、REBORNと共にこの日2回目となる「Love Myself」を大合唱。全16曲ほぼノンストップ、ストイックに魅せたパフォーマンスでツアーは幕を閉じた。（文・於ありさ）

Photo by 上飯坂一

4TH SINGLE『PHASE』（フェーズ）

詳細はこちら：https://is-sue.jp/feature/phase

1月14日発売

先行配信中

IS:SUE / Phase

https://IS-SUE.lnk.to/Phase_st

IS:SUE / Super Luna

https://IS-SUE.lnk.to/SuperLuna

◆初回限定盤A ［CD＋DVD］

CD+DVD (『2025 2ND IS:SUE ASSEMBLE -The Scarlet Anniversary』2025/6/11

東京公演よりライブ映像 全3曲) ＋歌詞ブック（16P）

CD

1 Phase

2 Super Luna

3 Moonlight Dance

4 Phase（Instrumental）

DVD

『2025 2ND IS:SUE ASSEMBLE -The Scarlet Anniversary』

LIVE PERFORMANCE #1

1. SHINING（ASSEMBLE ver.）

2. NO Game Over

3. STATIC（ASSEMBLE ver.）

＜初回プレス限定封入特典＞

トレーディングカード 1枚 (初回限定盤Aver.4種類から1枚ランダム封入)

セルカトレーディングカード 1枚 (初回限定盤Aver.4種類から1枚ランダム封入)

◆初回限定盤B ［CD＋DVD］

価格：￥1,727 (税抜) / ￥1,900 (税込)

品番：UMCK-7294

CD+DVD(『2025 2ND IS:SUE ASSEMBLE -The Scarlet Anniversary』

2025/6/11 東京公演よりライブ映像 全4曲)) ＋歌詞ブック（16P）

CD

1 Phase

2 Super Luna

3 Any Minute

4 Super Luna（Instrumental）

DVD

『2025 2ND IS:SUE ASSEMBLE -The Scarlet Anniversary』

LIVE PERFORMANCE #2

1. THE FLASH GIRL

2. CONNECT

3. Love MySelf（ASSEMBLE ver.）

4. Starstruck［ENCORE］

＜初回プレス限定封入特典＞

トレーディングカード 1枚 (初回限定盤Bver.4種類から1枚ランダム封入)

セルカトレーディングカード 1枚 (初回限定盤Bver.4種類から1枚ランダム封入)

◆通常盤 ［CD ONLY］

価格：￥1,273 (税抜) / ￥1,400 (税込)

品番：UMCK-5796

CD＋歌詞ブック（8P）

CD1 Phase

2 Super Luna

3 Moonlight Dance

4 Any Minute

＜初回プレス限定封入特典＞

セルカトレーディングカード 1枚（ドアップver.6種類から1枚ランダム封入)

ステッカーシート 1枚

©LAPONE GIRLS

2026 IS:SUE 1ST TOUR FINAL - IS:SUE IS COMING

東京・東京ガーデンシアター

5月24日（日） 開場17:00 / 開演18:00

特設サイトURL：https://is-sue.jp/feature/2025_1st_tour_final