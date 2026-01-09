アーセナルが、クリスタル・パレスのイングランド代表DFマルク・グエイの獲得を検討しているようだ。8日、イギリス紙『ミラー』とイギリスメディア『The Athletic』が伝えている。

現在25歳のグエイは、2021年8月にチェルシーからクリスタル・パレスに移籍した。移籍1年目の2021－22シーズンからスタメンの座を確保すると、昨季から主将を務め、ここまで公式戦通算187試合に出場。守備の中心的存在として活躍している。

グエイはクリスタル・パレスとの契約が2026年6月までとなっており、今季終了後にフリーエージェントとして移籍する可能性が高いとされてきた。しかし、DF陣に負傷離脱者を多く抱えているマンチェスター・シティが、この冬の移籍市場での獲得を検討していると報じられ、グエイの去就は大きな話題となっている。

イギリス紙『ミラー』によると、マンチェスター・シティはこの冬での獲得に向けて動いたことにより、現時点でグエイ獲得の最有力候補であるとのこと。それでも、アーセナルは依然としてグエイに注目し続けており、現時点でこの冬に獲得へ動くか不透明であるものの、イギリスメディア『The Athletic』によればグエイ陣営とコンタクトを取り続けているという。

また、イギリス紙『ミラー』は、マンチェスター・シティとアーセナルに加え、リヴァプールやバイエルンもグエイに興味を示しているとのこと。なお、マンチェスター・シティがこの冬にグエイを獲得するには、4000万ポンド（約84億円）以上を支払う必要があるとも指摘している。

