トロフェ・デ・シャンピオン（フランス・スーパーカップ）が8日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）とマルセイユが対戦した。

リーグ・アン王者とクープ・ドゥ・フランス（フランス・カップ）王者が対戦するトロフェ・デ・シャンピオン。今季はPSGとマルセイユによる伝統の一戦“ル・クラスィク”が実現した。PSGはウスマン・デンベレやデジレ・ドゥエなどが先発出場。対するマルセイユはメイソン・グリーンウッドやイゴール・パイシャオンらがスターティングメンバーに名を連ねている。

試合は立ち上がりの13分にPSGがスコアを動かす。最後尾からパスを繋ぐマルセイユに激しくプレスをかけ、相手のビルドアップに乱れが生まれる。敵陣中央でインターセプトしたヴィティーニャがワンタッチで縦パスを送ると、デンベレが巧みなコントロールからループシュートを放つ。GKの頭上を狙ったボールはゴールに吸い込まれ、PSGがカウンターから先制した。

62分にはPSGがビッグチャンスを作り出す。カウンターから生み出したジョアン・ネヴィスのシュートはGKに防がれたものの、素早い切り替えから守備に移行。敵陣内でクリアを拾ったヌーノ・メンデスがドリブルで運び、ボックス手前のドゥエにパスを送る。トラップから右足を振り抜くと、強烈なシュートはポストに直撃。惜しくも追加点には至らない。

そんななか、76分にマルセイユがゲームを振り出しに戻す。中盤でのボール奪取からカウンターに転じ、ピエール・エメリク・オーバメヤンのスルーパスにグリーンウッドが反応。GKリュカ・シュヴァリエに倒され、マルセイユがPKを得る。グリーンウッド自らキックを決め切り、同点に追いついた。

さらに87分、マルセイユが逆転に成功する。PSGのスローインからプレーが再開されると、マルセイユが敵陣左サイドでボールをカット。テンポ良くパスを交換しながらハメド・ジュニオール・トラオレにボールがわたり、鋭い縦突破から左足でクロスを入れる。GKとDFラインの間に送ったボールがウィリアム・パチョのオウンゴールを誘い、マルセイユが一歩前に出た。

しかし、試合はこのまま終わらない。終了間際の90＋5分に途中出場のゴンサロ・ラモスが値千金の同点弾をマーク。2－2でタイムアップを迎え、勝負はPK戦に突入する。先攻のPSGが次々と成功させるなか、マルセイユは1人目と2人目がGKシュヴァリエにストップされる。最終的にPSGがPK戦を4－1で制し、トロフェ・デ・シャンピオン4連覇を達成した。

【スコア】

PSG 2－2（PK：4－1） マルセイユ

【得点者】

1－0 13分 ウスマン・デンベレ（PSG）

1－1 76分 メイソン・グリーンウッド（PK／マルセイユ）

1－2 87分 オウンゴール（マルセイユ）

2－2 90＋5分 ゴンサロ・ラモス（PSG）