「勝ち目はないかもしれない」ドジャース、今季はブルージェイズに屈する…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは2025年シーズン、トロント・ブルージェイズを下してワールドシリーズ（WS）連覇を果たした。迎える2026年シーズンは3連覇がかかるが、同じ顔合わせになった場合はリベンジを許すかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

昨年のWSはドジャースが制したが、勝敗は4勝3敗と僅差だった。加えて、第7戦9回表1死まではブルージェイズがリードしており、力関係にはほぼ互角だったといえる。

同メディアは「今オフの動きは、二度とあの失敗を繰り返さないことに全力を注ぐチーム像を描いている。ドジャースが長年狙っていたディラン・シース投手、タイラー・ロジャース投手、コーディ・ポンセ投手を獲得し、さらに岡本和真内野手と4年6000万ドルで契約した。また、カイル・タッカー外野手と契約する可能性もまだ残っている。もしそれが実現すれば、アリーグ東地区で彼らに太刀打ちできそうなチームは見当たらず、来季のポストシーズンで彼らが同じ戦力を揃えて臨むなら、ドジャースでさえ勝ち目はないかもしれない」と言及。

続けて、「両チームともに、生き残ることすら難しいかもしれない他の強豪たちの難関を突破しなければならない。しかし、ブルージェイズはまさにドジャースがナリーグでそうであるように、来季のアリーグ優勝候補として圧倒的に本命視される態勢を整えつつある」と指摘している。

