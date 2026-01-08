大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのキム・ヘソン内野手を巡り、ファンの間で強い残留待望論が広がっている。昨季は期待された成績を残せず放出の可能性がある一方で、ドジャースが残すべき選手の1人にヘソンが選出されたようだ。韓国メディア『チョスン・ビズ』が報じている。

ヘソンには、ニューヨーク・ヤンキースのジャズ・チザム内野手を獲得するためのトレード要員にするべきだとの声があがっていた。

しかし、ドジャースファンの間では、期待されたようなルーキーイヤーではなかったが、ヘソンは誰よりも自分に厳しく、限られた機会の中で確かな成長を示したと評価されている。打率.280を記録し、コンタクト時の打球角度も良好だった点をポジティブな要素として挙げている。

昨季は日本で行われた開幕シリーズの遠征メンバーから外れたが、今季は大谷翔平選手らの上位打線に繋がる打者として再び期待されているのだ。

今季こそ活躍が期待されるヘソンについて同メディアは「ドジャースファンが彼を残留させたい最大の理由は1つだ。彼は初年度に十分な機会を与えられなかったが、限られた出場機会の中で立派な成績を残し、ポストシーズンを戦い抜き、ワールドシリーズ制覇を経験した」と言及した。

