プロ野球の世界では、環境の変化によって苦しんでいた選手が復活、覚醒した例が少なくない。野村克也監督が選手を復活させた際には、「野村再生工場」という言葉が使われた。近年では、新庄剛志監督率いる北海道日本ハムファイターズに移籍した選手が復活、覚醒を果たしている。今回は、日本ハムに移籍して飛躍した選手を紹介する。（文・シモ）

田中正義

[caption id="attachment_219796" align="alignnone" width="530"] 北海道日本ハムファイターズの田中正義（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：創価高 - 創価大

・年齢：31歳

・ドラフト：2016年ドラフト1位

・2025年成績：49試合登板、1勝1敗13セーブ12ホールド、防御率1.32

最速150キロ超の直球で、創価大時代から注目を集めた田中正義。だが、福岡ソフトバンクホークスではケガの影響で、満足な登板ができなかった。

ソフトバンク時代での最多登板数は、プロ5年目の18試合。ソフトバンク時代の6年間はその実力と裏腹に、くすぶり続けていたのである。

そんな田中の飛躍のきっかけは、プロ7年目の2023年、日本ハムへの移籍だろう。

移籍1年目は抑えの石川直也の離脱にともない、抑えとして活躍。この年の田中は、47試合の登板で2勝3敗、25セーブ、防御率3.50と過去最高の成績を残した。

2024年は53試合の登板で4勝4敗、20セーブ、防御率2.17とさらに登板数を増やし、2年連続のオールスターにも選出。2025年は49試合に登板し、防御率1.32と抜群の安定感を見せた。

時には笑顔を見せながら楽しそうに投げる姿、150キロを超えるストレートの威力に磨きがかかったところが、ソフトバンク時代との違いである。

田中の例は、一歩間違えば引退までちらついた野球人生が、環境の変化と配置転換で輝いた好例だろう。

