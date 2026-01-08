日向坂46髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が“2026年の目標"を発表！ 藤嶌「演技のお仕事がやりたくて！」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。1月2日（金）の放送は“2026年の目標”を3人で語り合いました。髙橋：2026年の目標を1人ずつ発表していきましょう。ではまず、かほりん（藤嶌の愛称）からお願いします。藤嶌：はい、藤嶌果歩の2026年の目標は……「演じる」です！髙橋・山下：おおー！藤嶌：演技のお仕事がやりたくて！ それが2026年やりたいことの1つです。ドラマとか映画を観るのが大好きなので、やっぱり、そういう好きなものに関わりたいなっていう気持ちも込めて、こんな目標にしてみました！髙橋：素晴らしい！髙橋：じゃあ次、私が言っていい？ トリは嫌だから。山下：えー（笑）!?髙橋：ということで、私、髙橋未来虹の目標は……「ワードセンス」です！山下・藤嶌：おお〜！髙橋：2025年はラジオが決まったり、代表してお話する場面があったりと、自分で言葉を取捨選択する機会が増えたなと思いまして。ただ、ワードセンスと言いましても、私はあまり面白いことが言えない！ なので、そこの部分に関しては開き直って、面白くなくてもいいからセンスのいい言葉を選びたい。なので、これから自分の言語化能力を磨いていきたいなという年でございます。藤嶌：なるほど！山下：すごいです！髙橋：ということで、大トリの山下先生！山下：一応、3つぐらい考えてきたんですけど……。髙橋：事前にね（笑）。山下：それをまとめます。山下葉留花の2026年の目標は……「引き出しを増やす」！髙橋：おぉ〜！藤嶌：すごく良いワード。山下：ワードセンスいいですか（笑）？藤嶌：うん。やっぱり、3つ考えただけあって。髙橋：これは、どういった思いが？山下：ライブをしているときも、かわいい曲だったり、ポップ（な曲）だったり、かっこいい曲だったり、その曲に合った表情をしないといけないじゃないですか。2025年は、それが課題だったんですよ。髙橋：そうだったんだ。山下：だけど、それがまだできてないなっていうのがあったので、それを2026年に持ち越して頑張りたいのと、ラジオとかで話すフリートークの引き出しを増やしたい。髙橋：分かる！山下：（エピソードが）ないんですよね。髙橋：ないね～。プライベートがアクティブじゃないからこそ、積極的にエピソードを増やしていきたい。山下：私も外に出たいなとは思うんですけど、出たからといって“何かが起きる”っていう保証もないじゃないですか。髙橋：まあ確かに。山下：そこに賭けられなくて、あまり出られないんですよね。藤嶌：そっか、エピソードのために。髙橋：藤嶌先生は、エピソードのために動いているわけではない？藤嶌：そうですね、動いていたらエピソードが生まれます！山下：なるほど！ やっぱり動くべきなんだ。藤嶌：そうなんです。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46