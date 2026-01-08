「財布が整頓されていない人はお金が貯まりにくい」という話を聞いたことはありませんか？ かなり前のレシートが入っていたり、使わないポイントカードが入っていたり……実際、財布が膨らんでいる状態は、家計の状況が見えにくくなっている状態とも言えます。

今回は、「なかなかお金が貯まらない一生貧乏な人」にありがちな財布の特徴を3つご紹介します。

◆共通する特徴1：レシートとポイントカードが「主役」になっている

財布が膨らむ一番の原因が、現金ではなく昔のレシートや、今後使う予定のないポイントカードというケースは少なくありません。こうなると、「今、いくら使えるのか」が分かりにくくなり、つい支出の感覚もあいまいになってしまいます。昔のレシートが溜まっている状態は、過去の支出情報が整理されていない状態。今の家計を把握しにくくなり、結果として無意識の出費が増えやすくなります。

◆共通する特徴2：お札の向きがバラバラで、定位置がない

お札の向きがそろっていなかったり、小銭がごちゃごちゃ重なっていたりすると、財布の中を確認するのがおっくうになります。「今いくら持っているか」を把握しないまま、銀行でお金を引き出したり、カード決済にしたりすることも。

お金の管理は、特別な知識よりも「見やすさ」「分かりやすさ」が大切です。中身をひと目で把握できない状態が続くと、知らないうちにムダ遣いが増えてしまうことがあります。

◆共通する特徴3：劣化を放置した財布を「とりあえず」で使い続けている

角が擦り切れていたり、汚れが目立っていたりする財布を使い続けるのは、自分の持ち物の「状態」に無頓着になっているサインかもしれません。こうした「とりあえずこれでいい」という妥協は、無意識のうちにお金の扱いを雑にさせてしまうことにつながります。

毎日手にする財布を整えることは、自分自身を大切に扱うことと同じです。くたびれた状態を放置せず、愛着を持って使い続けられるものに整えると、家計に対しても自然と丁寧に向き合う意識が育まれていくはずです。

◆ 財布選びは「管理のしやすさ」を最優先に

新しく財布を選ぶなら、開運など意識することも大事ですが、「中身を整理しやすいかどうか」という機能性も大切なポイントです。キャッシュレス化が進んだ現代は、収納重視でなく「薄型」「コンパクト」な財布を選ぶのも有効です。

容量が制限されることで、強制的に「レシートを溜められない環境」を作ることができます。さらに、お気に入りの色や質感のものを選べば、その状態をきれいに保とうという管理のモチベーションも自然と高まるでしょう。

◆「見直す」より「手放す」ことが近道

「あとで家計簿をつけるから」とレシートを取っておいても、実際に見返すことは意外と少ないものです。大切なのは、過去を振り返ることよりも、今の支出を把握すること。

1日の終わりに財布の中を確認し、不要なものはその場で手放す。そんな小さな習慣だけでも、財布はすっきりし、お金の流れも分かりやすくなります。財布をいつも整理された状態に維持すること。それは一生貧乏という終わりのない不安から、「自らの意思で家計をコントロールする体制」を整えるための最短ルートとなります。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

