江原啓之「怒って解決することはまずない」夫婦喧嘩で“怒りの感情”に悩む相談者へ届けたアドバイスとは？

私は長年勤めていた会社を辞め、現在夫とカナダへ留学中の主婦です。夫にとっては初めての海外生活で、環境の変化から夫婦喧嘩をすることがあります。夫はストレートにものを言うタイプで、自分の考えを伝える際に感情が込み上げ、強い言い方をしてくることがあります。一方、私は日頃から感情の波があまりない性格です。喧嘩のたびに夫の露わになる怒りの感情を怖いと感じ、先日それを夫に伝えました。夫は「自分でも制御しようとしているが、怒りという感情は時には必要なのではないか」と言います。今後子どもが生まれたとき、ダメなことはダメと伝える際、時には怒りで表現してあげることも親の役目なのではないかと。江原さんは、人生は「経験と感動、喜怒哀楽」とおっしゃっていますが、一方で怒りという感情は本質を曇らせるとも思います。この怒りという感情をどのように捉えたらいいでしょうか？ また、夫が感情に振り回されず、自分を律するようになるには、どのようにアドバイスしたら良いでしょうか？あのね、これね、相談者さんのおっしゃっていることは、いろいろな要素が混在しちゃっています。ちょっと整理しましょう。まず、「人生は経験と感動、喜怒哀楽」という言葉に対して「一方で怒りは本質を曇らせると思う」とありますが、それは違います。人生は喜怒哀楽なんですね。ただ、これは「怒りを表せ」と言っているのではないんです。怒りを表すという行為の裏には、悲しみがありませんか？ 怒って喜んでいる人は、ほとんどいません。怒りを表すことで己の悲しみを知り、「怒ったところで何にもない」ということを悟る日を待つだけなんです。怒って解決することはまずないんですよ。それに気づいたときに（人は）変わるわけですよね。だから、怒りは「無いほうが良い」わけではないんです。無いに越したことはないけれど、大事なのは「越える」こと。怒りを乗り越える。怒りを乗り越えた後に、はじめて「楽（らく）」になるんです。私は「いのちの詩」（小学館）というCDブックで、人生を（喜怒哀楽に）例えています。生まれたときは「喜び」。若いときは「怒り」ですよね。世の中の矛盾にぶつかったり、「自分とは何なんだ？」と怒ったり。それを乗り越えていくと、次は「悲しみ」になる。だから、怒りと悲しみは表裏一体なんです。いろいろな人生の悲しみを経て、年齢を重ね、コンプレックスなども乗り越えて「これで良いのかな」と思えたとき、次に全てを受け入れる「楽（らく）」になります。「楽」というのは単なる「適当（ファジー）」とは違います。全てを包み込む包容力のようなもの。そうなることが大切なんです。それから「子どもには、ダメなことはダメと伝えなければいけない」という点ですが、これに感情はいりません。必要なのは「怒る真似」。これは表現力です。例えば「やかんを触ったら熱い！」「火はダメ！」「危ない！」というときは、感情ではなく芝居、つまりパフォーマンスが大事なんです。「あぶないよ〜」では伝わりませんよね。それは本当の感情ではなく、愛のあるパフォーマンスなんです。カナダなどの海外で暮らすなら、そのパフォーマンスは必要です。「呑んでも呑まれるな」で、本当に感情的になってはいけませんが、ビシッと言わなければならない場面はあります。秩序を作るためには、相手に教えてあげなければいけない。けれど、それを本当の怒りでやったってダメなんです。「振り回される」のとは全然違いますから。スローガンとしては「理性的にね」と言いますが、すぐには理性になれません。言ってみて「言い過ぎちゃった」と反省したり、あえて悪者になったり。これは「表現」であって、本当の怒りとは違う。そのように捉えると良いかもしれません。パフォーマンスには愛が必要ですからね。自分の中に怒りが湧いたら、それを乗り越えていく。旦那さんにも、もしそうなったときは「理性でね」「乗り越えてね」と言ってあげたら良い。そしたら、ご主人も「ふぅ……」と我に返るんじゃないかしら。でもね、相談者さんが言う「私は感情の波があまりない性格です」というのは、私は嘘だと思う（笑）。表現の波が薄いだけで、そうでなければご主人はそこまで強く言わないと思います。実は（奥様も）ふてぶてしい態度をとっているんですよ。「ふんっ」とかね。その「ふんっ」が、感情の波は低く見えても、旦那さんを怒らせるには物凄い効果がある。派手なパフォーマンスばかりが怒りではなく、「ふんっ」という怒りもあるわけですよ。