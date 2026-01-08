ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが、今オフのフリーエージェント（FA）市場で再び主役に躍り出る可能性が浮上している。トロント・ブルージェイズのボー・ビシェット内野手が、ドジャースへの移籍を果たすかもしれない。米メディア『スポーティング・ニュース』のビリー・ヘイエン記者が言及した。

当初、ビシェットはブルージェイズと7年2億1000万ドル（約328億円）で再契約すると見られていた。しかし、ドジャースと3年1億2000万ドル（約188.4億円）の契約を結ぶとの声も浮上した。

その背景にはブルージェイズの編成方針の変化がある。ブルージェイズは三塁手の岡本和真内野手を4年契約で獲得したことで、ビシェットとの大型再契約を見送り、カイル・タッカー外野手獲得など別の補強に舵を切るかもしれない。

ビシェットがドジャースに移籍となれば、二塁手を任せられるだけでなく、大谷翔平選手らと強力な打線を形成することになるだろう。

ドジャースとビシェットの動向についてヘイエン氏は「彼のドジャース移籍はブルージェイズファンにとって最も痛烈な結末となるだろう。彼らがこのシナリオが現実にならないことを願うのは当然だ」と言及した。

