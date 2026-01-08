ジェフユナイテッド千葉は8日、MF姫野誠との契約を更新し、来シーズンもプレーすることが決まったと発表した。

姫野は2008年8月12日生まれの現在17歳。千葉の育成組織出身で、U－12、U－15、U－18と各カテゴリーを踏破しながら、各年代別の日本代表としても活躍を続けた。U－18でプレーする傍ら、2025年8月には2種登録選手としてトップチームに登録。同10月にはプロ契約を締結した。その後、11月に行われたFIFA Uー17ワールドカップ カタール2025を戦う同日本代表のメンバーにも選出され、ベスト8に入った同大会では4試合のピッチに立った。

2025明治安田J2リーグを3位で終えた千葉は、明治安田J1昇格プレーオフ2025に出場。姫野は2025明治安田J2リーグで出場機会は得られなかったが、昨年12月7日に行われた明治安田J1昇格プレーオフ2025・準決勝のRB大宮アルディージャ戦で60分からピッチに立ち、トップチームデビューを飾った。投入時は0－3とビハインドだったものの、1点差に詰め寄って迎えた83分、姫野は巧みなループシュートで同点ゴールを記録。その後、千葉は4－3と試合をひっくり返すと、同13日に行われた決勝の徳島ヴォルティス戦も1－0で制し、17年ぶりのJ1復帰を決めていた。

千葉の劇的逆転勝利、そして悲願のJ1昇格における“シンデレラボーイ”となった姫野は、自らが育ったクラブと契約を更新し、まずは今年の上半期に明治安田J1百年構想リーグを戦う。姫野はクラブを通して、「ジェフのユニホームを着てJ1で戦えること嬉しく思います。日々の積み重ねが大きな成果を生むと信じて、努力します。応援よろしくお願いします！」と意気込んだ。

【ハイライト動画】姫野誠、Jデビュー戦で決めた伝説のループ弾