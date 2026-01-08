鈴木実貴子ズ、ツアーゲストに日食なつこ、炙りなタウン、toddle決定

鈴木実貴子ズが、2026年1月28日にリリースするメジャー2ndアルバム『いばら』リリースツアーの追加ゲストアーティストを発表した。

2月19日に東京・新代田FEVERで行う『いばら』リリースツアーの初日公演の竹原ピストル参加はすでに発表していたが、今回、追加で3月8日の名古屋公演に日食なつこ、4月21日の大阪公演、22日の岡山公演に炙りなタウン、5月10日の仙台公演にtoddleの参加が決定した。あわせて『いばら』リリースツアーオフィシャル2次先行が開始した。

また、2025年6月28日に東京・下北沢SHELTERで行なったメジャー1stアルバム『あばら』のリリースツアーファイナル公演から「かかってこいよバッドエンド」のライブ映像がYouTubeに公開された。

＜リリース情報＞

鈴木実貴子ズ

️メジャー2ndアルバム『いばら』

※音源Pre-add/Pre-save：https://lnk.to/pre_ibara

2026年1月28日（水）リリース

CRCP-20619 / 価格：¥3300（税込）

=収録曲=

1. ががが

2. ゆれる6弦

3. イッキ

4. 四月の風

5. ブルース

6. 0月0日

7. パンダ

8. 止まるな危険

9. ハックオフ

10. ちいさなうた

＜ライブ情報＞

『いばら』リリースツアー

2月19日（木）東京・新代田FEVER w/竹原ピストル

3月8日（日）愛知・名古屋CLUB QUATTRO w/日食なつこ

4月10日（金）福岡・INSA

4月21日（火）大阪・LIVE HOUSE Pangea w/炙りなタウン

4月22日（水）岡山・CRAZYMAMA 2ndRoom w/炙りなタウン

5月8日（金）北海道・KLUB COUNTER ACTION

5月10日（日）宮城・LIVE HOUSE 仙台FLYING SON w/toddle

「いばら」リリースツアー オフィシャル2次先行

【オフィシャルサイト2次先行】

受付期間：1/8（木）12:00～1/13（火）23:59

受付URL：https://eplus.jp/suzukimikiko2026-hp/

枚数制限：お1人様4枚まで

アルバム「いばら」発売記念イベント（ミニライブ＆サイン会）

2026年2月6日（金）19:30〜 タワーレコード新宿店 9F イベントスペース

2026年2月28日（土）13:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店 店内 イベントスペース

AL「いばら」リリース記念47都道府県路上ライブツアー『いばらのみち』

12/1（月）〜12/4（木）：徳島県・香川県・愛媛県・高知県 ※終了

12/21（日）〜12/25（木）：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県 ※終了

2026/1/2（金）〜2026年1月6日（火）福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 ※終了

※ライブ場所に関しては、ライブ当日に発表します。

️鈴木実貴子ズ Official HP：http://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com