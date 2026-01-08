Laura day romance井上花月「休んだ記憶が本当になかった」駆け抜けた“2025年”を振り返る

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。1月3日（土）の放送は、Laura day romance（ローラデイロマンス）の井上花月（いのうえ・かづき）さん（Vo.）、鈴木迅（すずき・じん）さん（Gt.）、礒本雄太（いそもと・ゆうた）さん（Dr.）が登場！ 2025年12月24日にリリースした二部作の後編となるアルバム『合歓る（ねむる） - bridges』について伺いました。

◆アルバムを2枚に分けてリリースした理由

――Laura day romanceは2017年に結成。2018年にファーストEPをリリースされると各店舗で売り切れが続出し、その年の「SUMMER SONIC2018」にも出演。2020年にファーストアルバム、2022年にセカンドアルバム、2025年の2月にサードアルバムの前編にあたる『合歓る - walls（ねむる・ウォールズ）』をリリースし、12月24日にサードアルバムの後編『合歓る - bridges』をリリースされています。

遠山：2025年4月に（番組に）お越しいただいたときは、『合歓る - walls』のほうが既に発売されていて、たしか「年内に『bridges』を完成したい」という話をされていたはず……ですよね？

鈴木：はい、しましたね。

遠山：そこから、完成されて12月にリリースと。

井上：そうです。

鈴木：頑張りました。

遠山：やっぱり、この後編を作るのは大変でしたか？

鈴木：もう大変も大変で……本当に去年は凄かったですね。休む暇なくいろいろやらせていただいて、ありがたかったですけど、みんなもうヘトヘトでした（笑）。

井上：休んだ記憶が本当になかった1年でした。

潮：え!?

遠山：礒本さんも、去年は大変でしたか？

礒本：大変でした。だから、年末年始の1日が長くて……。“1日何もない”みたいな、久し振りにそういう日を過ごした感じでしたね。

遠山：今回のサードアルバムは、なぜ二部作にしようとなったのですか？

鈴木：そもそもは「長いアルバムを作りたい」みたいな話をメンバーたちとしていて。「20曲で1枚にしよう」と言っていたんですけど、スタッフとの会議のなかで、「このご時世、20曲も入れたら16曲目、17曲目なんて誰も聴いてくれないよ」っていう話が出たんですね。だったら、2つに分けてリリースして、聴き続けられる人は合わせて聴いてもらって、集中力を持たせて聴きたいときは、後半だけでも聴いてもらえるように作ったほうがいいなって。

井上：前に「点を2回置いたほうがいっぱい聴いてもらえる」っていう話をしたときに、その「点を置く」っていう表現の仕方にめっちゃ感動してくださった思い出がよみがえってきました（笑）。

遠山：ああー！ 去年の4月のときね。

鈴木：そういう感じで、2枚に分けてリリースという形になりましたね。

遠山：2枚のアルバムをリリースするときって、同時発売だったり、次の月だったりするけれども、10ヵ月くらい空いているって、それもなかなか珍しい制作方法ですよね。

鈴木：確かにレアかもしれないです。

遠山：実際に制作しているときはいかがでしたか？

鈴木：まあでも、作業としては途切れることなくやっていたので、“ムードが切り替わった”みたいな問題はあまりなかったんですけど……。

井上：合間にライブがあったりしてね。

鈴木：そうそう。だから「何に照準を合わせればいいのか」っていうところで、ちょっとパニックになったところはありました。

井上：ずっと「ツアー、フェス、フェス、ツアー」みたいな、フェスとツアーに挟まれた1年だったので（笑）。

