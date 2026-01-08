Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「『さすがにちょっとやりすぎじゃない？』って心配してもらって…」トレーニングにハマりすぎて肉体改造!? 2026年の抱負を明かす

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。2026年最初の放送となった1月5日（月）の放送では、ミセスにとっての新たなフェーズ、新章「フェーズ3」の幕開け、そして新年の恒例行事である「書き初め」がおこなわれました。大森：あらためまして生徒（リスナー）の皆さん、こんばんは！ そして、あけましておめでとうございます！若井・藤澤：おめでとうございます！大森：“今”を学ぶ超現代史の講師！ Mrs. GREEN APPLE のボーカル・大森元貴です！若井：ギターの若井滉斗です！藤澤：キーボードの藤澤涼架です！大森：いやー、フェーズ3が始まりましたね!!藤澤：始まりました～！大森：よろしくお願いします！若井・藤澤：よろしくお願いします!!若井：開幕!!藤澤：2026年一発目の「ミセスLOCKS!」ということで、僕たちもSCHOOL OF LOCK!の恒例行事“書き初め”を書きました！若井：書きましたね！藤澤：これ、まだメンバーお互いに何を書いたのか知らないですからね！大森：でも、なんか俺の勘だけど、みんな似たようなことを書いているんじゃないかなと思ってる！藤澤：およ！若井：それ、すごいね！ 同じような答えだったら、フェーズ3、いいスタートじゃん！藤澤：ですなぁ～！大森：え、でも俺、そうだと思う！ まじで。藤澤：結構アツいね、それは！若井：アツいね！大森：じゃあ、まずは涼ちゃんからいく？藤澤：はい！ いきます！ 僕、藤澤が書いたのは……ジャジャン!!（藤澤、自分の書き初めを披露する）大森：うわぁ……（小声）。藤澤：“うわぁ”って言われたぁ！若井：うわぁ……。藤澤：「内側」です！大森：え、思想？若井：「内側」？大森：外側ではなくて？藤澤：そう！ 外側じゃなくて、内側です！ あのね、年末にトレーニングに異常にハマっていたタイミングがあって。大森：あったね！若井：あった、あった！藤澤：で、元貴に話したら「さすがにちょっとやりすぎじゃない？」って心配をしてもらって。大森：いや、なんかすごい（体が）大きくなってきて、衣装さんが困っていたんですよ！藤澤：そうだね、何も考えずにやってた！ けど、“大事なのは内側かもな”と思って。それで、インナー（内側）を鍛える！若井：鍛えることは変わらないけど、インナーを？藤澤：そうそう！ やればいいんじゃないかって！大森：インナーマッスルの話？若井：体幹ってこと？藤澤：そうそう！ 体幹、大事だなと。大森：もっと思想の話だと思った！ ごめん！藤澤：っていうのもあるし！ 自分の内面的な部分も大事だなって。内側と向き合うことって、やっぱりすごく大事だなと思っていて。結局どんなことをやっていても、自分の内側の弱いところに負けそうになる瞬間が藤澤はあるから、内側を磨くことが今年とても大事なんじゃないかなと思って「内側」にしました！大森：すごい素敵です！ ありがとうございます！若井：すごいじゃん！大森：ということで、（書き初めは）涼ちゃんと一緒じゃなかった（笑）！若井：違ったな～（笑）。藤澤：早速（笑）！大森：今年、3人揃うかなと思ったんだけどね～！若井：さすがにね！――番組では他にも、大森と若井の書き初めを発表する場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info