2026年がスタートしましたが、みなさん、2025年はどんな一年だったでしょうか? 仕事や勉強に勤しむ毎日、家事や育児に追われる日々、頂点を目指し仲間と駆け抜けた年など、頑張って、頑張って、頑張り抜いた一年だったと思います。

実は今、きかんしゃトーマス【公式】(@ThomasNo1_JP)が年末にかけてポストした「#OVERWORKトーマス」シリーズがSNSで話題に。彼らも、働きづめの一年だったようです。

今年も働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいりました

#大晦日 #thomasandfriends #きかんしゃトーマス #OVERWORKトーマス #社会人

(@ThomasNo1_JPより引用)

一年間働きまくったトーマス、顔が真っ黒ですね。流行語にもなった高市首相のスピーチをパロディ化した今回の投稿ですが、"働きすぎ社会"へのユーモラスな風刺となっていて、執筆時点までに8.5万ものいいねが寄せられています。

また、トーマスたちや自分たちに向けて、「よく頑張りました」「勤労は週4日くらいがちょうど良いよね」「機関車も人間も休息とメンテナンスが大事!」といった声も。

仕事が楽しくて仕方ない!という人もいるかと思いますが、くれぐれもオーバーワークで体調を崩すことのないよう、2026年は、休息やプライベートも大事にしながら充実した一年にしたいですね。