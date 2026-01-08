20歳のSSW・Rol3ert、特別映像「Who is Rol3ert?」公開

Rol3ertが、「RADAR:Early Noise 2026」選出を記念し、特別映像「Who is Rol3ert?」（日本語／英語の2バージョン）を公開した。

本映像は、Rol3ertがどのように音楽と向き合ってきたのか、ベッドルームからはじまった彼の物語がどう受け入れられていったかを、これまでに発表してきたシングルやライブ映像とともに辿る内容。「RADAR: Early Noise 2026」をきっかけに彼を知ったリスナーにとって、Rol3ertというアーティストを理解するための入口となる映像となっている。

Rol3ertはあわせて、3カ月連続シングルの第3弾、そして2026年最初のリリースとなる新曲「savior」を1月28日（水）に配信することを発表した。本作は、これまでのリリースで培ってきたソングライティングとボーカル表現が、より明確な形で結実した楽曲となっている。公開されたジャケットアートワークには、Rol3ert作品として初めて本人が登場。暗闇の中から立ち上がり、「次」に進もうとする姿が静かに写し出されており、本作に込められた意志を象徴するビジュアルとなっている。

今後、Rol3ertのSNSでは「savior」にまつわるティーザーコンテンツも順次公開予定。

＜リリース情報＞

Rol3ert

「savior」

2026年1月28日（水）リリース

配信リンク：後日発表

＜ライブ情報＞

Rol3ert Live ”katachi”

2026年2月27日（金）渋谷 WWW X

OPEN / START：18:30 / 19:30

チケット：¥4,000（税込）＋ドリンク代¥600

特設サイト：https://rol3ert.com/popup

お問い合わせ：ライブエグザム

https://www.liveexsam.co.jp/contact

Official Site https://rol3ert.com